На Івано-Франківщині карколомна ДТП: водій без ознак життя

На Івано-Франківщині, між населеними пунктами Голинь та Брошнів, трапилась аварія з потерпілими.

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Поліція повідомляє, до ДТП трапилась сьогодні, 1 червня, о 15:47 годині на дорозі Н-10. А всередині автомобіля затиснута людина.

За кермом перебував водій, який наразі знаходиться без ознак життя. Пасажирка травмована, їй надають допомогу працівники медичної служби.