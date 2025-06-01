У результаті операції «Павутина» СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації росії. ВІДЕО

Служба безпеки України безпілотниками атакували бомбардувальну авіацію Повітряно-космічних сил рф у чотирьох російських регіонах.

Про це Суспільному повідомили джерела в українських спецслужбах.

“Дрони СБУ відпрацьовують по літаках, які щоночі бомблять українські міста. Наразі відомо про враження понад 40 літаків. Серед них: А-50, Ту-95 та Ту-22 М3”, — каже наш співрозмовник.

Зокрема, йдеться про військову авіабазу дальньої авіації “Белая в Іркутській області, аеродром “Оленья”, що у Мурманській, а також військові летовища у “Дягилево” у Рязанський та “Иваново” в Іванівській областях РФ.

За даними джерел, ця спецоперація отримала назву “Павутина”, а керував нею особисто голова СБУ Василь Малюк.

Як стверджується, попередньо російській авіації завдано збитків на більше, ніж 2 мільярди доларів.

Губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв заявив, що БПЛА атакували військову частину у селищі Середній. За його словами, на місці вже присутні “оперативні та силові служби”. Посадовець додав, що дрони запускались із вантажівки, і вона вже “заблокована” правоохоронцями.

Напередодні Telegram-канал Astra, посилаючись на місцевих жителів, повідомляв, що БПЛА атакували авіабазу “Белая”, а також публікував відео, на яких видно дим внаслідок ударів.

Також про атаку дронів повідомили жителі Мурманської області. Там за попередніми даними був атакований аеродром “Оленья”, де базуються бомбардувальники Ту-22М3.

Як і у випадку з Іркутською областю, за словами очевидців, тут БПЛА також вилітали з вантажівки.

Очільник регіону Андрій Чібіс підтвердив дронову атаку, але подробиць не навів. За його словами у Мурманській області працювали сили ППО.

Глава Рязанської області Павло Малков також звітував, що регіон атакували БПЛА. Посадовець казав, що уламками пошкоджено дах житлового будинку. Відомо, що на аеродромі “Дягилево”, який розташований у цьому регіоні базуються бомбардувальники Ту-22.

Влада Іванівської області нічого про дронову атаку не повідомляла.

У результаті операції «Павутина» СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації РФ. Саму операцію готували понад півтора року, повідомляють джерела Суспільного в СБУ.

За словами співрозмовників, СБУ спочатку переправила до Росії fpv-дрони, а згодом — мобільні деревʼяні будиночки.

Пізніше на території РФ дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених вже на вантажних авто.

В потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, а дрони полетіли вражати російські бомбардувальники.