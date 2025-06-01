На парафії Вознесіння Господнього в Івано-Франківську відкрили молодіжний простір

У день храмового свята парафії Вознесіння Господнього УГКЦ в місті Івано-Франківську відбулося урочисте відкриття молодіжного простору.

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Це місце стане осередком для спілкування, пізнавального дозвілля та інтелектуального розвитку дітей і молоді парафії. Тут будуть проходити зустрічі, ігри, розмови з батьками та цікаві заходи у дружньому колі, пише Місто

Ініціативу громади підтримала народна депутатка України Оксана Савчук, яка взяла участь у святкових заходах і привітала парафію з Храмовим празником.

«У наш час надзвичайно важливо створювати простори, де молодь може збиратися, гуртуватися і зростати у правильних цінностях. Особливо приємно бачити, як парафія Вознесіння Господнього не лише зберігає традиції, але й відкриває нові можливості для дітей. Саме такі ініціативи допомагають молодим людям знаходити однодумців, розвивати себе і вірити у силу добра», — зазначила Оксана Савчук.

Парафія активно розвивається під духовною опікою отців Івана Саса та Андрія Заліського. У храмі завжди багатолюдно, а особливу увагу священники приділяють дітям та молоді.

Цьогорічне свято стало ще й нагодою для особливої зустрічі: до парафії завітав військовослужбовець і депутат військового містечка від Івано-Франківської міської ради Андрій Грималюк, який зараз перебуває у короткій відпустці.

Разом зі спільнотою він долучився до спільної молитви, яка стала джерелом підтримки, віри та надії для всіх присутніх.