Внаслідок ракетного удару по навчальному підрозділу ЗСУ загинуло 12 військовослужбовців і 60 поранених

Сьогодні, 1 червня, ворог завдав ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗС України. На жаль, є загиблі та поранені військовослужбовці.
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Пише Правда.іф з посиланням на Сухопутні війська
“Наголошуємо, що жодних шикувань чи масових зборів особового складу не проводилося. Після оголошення сигналу повітряної тривоги більшість особового складу перебувала в укриттях. Постраждалим надається вся необхідна кваліфікована медична допомога”,- йдеться у дописі.
Для з’ясування всіх обставин та причин втрат особового складу у Командуванні Сухопутних військ Збройних Сил України створено комісію та призначено службове розслідування. Командування та особовий склад оперативного командування “Схід” також надаватимуть повне сприяння роботі правоохоронних органів.
У разі встановлення, що до загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадових осіб, винні будуть притягнуті до суворої відповідальності.
Одночасно вживаються додаткові заходи безпеки для збереження життя і здоров’я військовослужбовців в умовах ракетних та повітряних ударів агресора по тилових районах.
Висловлюємо щирі співчуття родинам і близьким загиблих.