“Маскувальні феї” кличуть плести сітки для військових

З 1 червня в Івано-Франківську знову стартує “Літня Паркова Локація Вихідного Дня”. Упродовж літа щосуботи та щонеділі в парку Шевченка на алеї біля літньої сцени волонтери ініціативи “Маскувальні феї” проводитимуть зустрічі.

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Повідомляють “Маскувальні Феї”.

Учасникам обіцяють благодійні лотереї, дружнє спілкування та позитивний маскувальний настрій.

“Ходіть до нас маскуватися, пригощатися смаколиками, читати фейні передбачення чи просто плести сітки”, — йдеться у дописі.