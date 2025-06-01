“Маскувальні феї” кличуть плести сітки для військових

З 1 червня в Івано-Франківську знову стартує “Літня Паркова Локація Вихідного Дня”. Упродовж літа щосуботи та щонеділі в парку Шевченка на алеї біля літньої сцени волонтери ініціативи “Маскувальні феї” проводитимуть зустрічі.
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Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Повідомляють “Маскувальні Феї”.
Учасникам обіцяють благодійні лотереї, дружнє спілкування та позитивний маскувальний настрій.
“Ходіть до нас маскуватися, пригощатися смаколиками, читати фейні передбачення чи просто плести сітки”, — йдеться у дописі.