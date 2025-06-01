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Диван на коліщатках в темній вітальні

“Маскувальні феї” кличуть плести сітки для військових

Автор: Оксана Марушкевич
01/06/2025 13:49
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З 1 червня в Івано-Франківську знову стартує “Літня Паркова Локація Вихідного Дня”. Упродовж літа щосуботи та щонеділі в парку Шевченка на алеї біля літньої сцени волонтери ініціативи “Маскувальні феї” проводитимуть зустрічі.

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Повідомляють “Маскувальні Феї”.

Учасникам обіцяють благодійні лотереї, дружнє спілкування та позитивний маскувальний настрій.

Ходіть до нас маскуватися, пригощатися смаколиками, читати фейні передбачення чи просто плести сітки”, — йдеться у дописі.