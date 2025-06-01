ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Дві земельні ділянки Карпатського нацпарку повернули у державну власність
Диван на коліщатках в темній вітальні

Дві земельні ділянки Карпатського нацпарку повернули у державну власність

Автор: Олег Мамчур
01/06/2025 13:01
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
-Реклама
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Надвірнянською окружною прокуратурою забезпечено виконання рішення суду щодо повернення державі двох земельних ділянок лісогосподарського призначення.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Прокурори встановили, що орган місцевого самоврядування незаконно передав у приватну власність дві земельні ділянки загальною площею 0,7 га, постійним користувачем яких є Карпатський національний природній парк, пише Правда.

Рішенням Яремчанського міського суду задоволено позов прокуратури про усунення перешкод у користуванні та розпорядженні земельною ділянкою шляхом її повернення з чужого незаконного володіння у державну власність, визнання недійсним державного акту на право власності на земельну ділянку та скасування державної реєстрації земельної ділянки.

Наразі рішення суду виконано, землі повернуто державі.