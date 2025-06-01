Дві земельні ділянки Карпатського нацпарку повернули у державну власність

Надвірнянською окружною прокуратурою забезпечено виконання рішення суду щодо повернення державі двох земельних ділянок лісогосподарського призначення.
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Прокурори встановили, що орган місцевого самоврядування незаконно передав у приватну власність дві земельні ділянки загальною площею 0,7 га, постійним користувачем яких є Карпатський національний природній парк, пише Правда.
Рішенням Яремчанського міського суду задоволено позов прокуратури про усунення перешкод у користуванні та розпорядженні земельною ділянкою шляхом її повернення з чужого незаконного володіння у державну власність, визнання недійсним державного акту на право власності на земельну ділянку та скасування державної реєстрації земельної ділянки.
Наразі рішення суду виконано, землі повернуто державі.