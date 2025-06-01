Одна із Прикарпатських громада підписала першу угоду про партнерство з польською гміною

Селищний голова Ворохти Олег Дзем’юк підписав першу офіційну угоду про міжмуніципальну співпрацю між громадою та гміною Любачів (Польща). Церемонія підписання пройшла в Польщі за участі української делегації.

Про це повідомляє Ворохтянська селищна рада.

Угоду підписали терміном на п’ять років. Українську громаду на церемонії представляла делегація у складі селищного голови Олега Дзем’юка, начальниці відділу освіти Наталії Костюк, начальниці відділу туризму Марини Андрухович та депутата Івана Білоуса.

Партнерство передбачає спільні ініціативи у сфері культури та туризму, обмін досвідом між органами місцевого самоврядування, реалізацію спортивних та освітніх проєктів для дітей і молоді, а також розробку спільних проєктів розвитку із залученням європейських можливостей.