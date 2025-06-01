ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

Одна із Прикарпатських громада підписала першу угоду про партнерство з польською гміною

Автор: Оксана Марушкевич
01/06/2025 12:13
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
Азов
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Селищний голова Ворохти Олег Дзем’юк підписав першу офіційну угоду про міжмуніципальну співпрацю між громадою та гміною Любачів (Польща). Церемонія підписання пройшла в Польщі за участі української делегації.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Про це повідомляє Ворохтянська селищна рада.

Угоду підписали терміном на п’ять років. Українську громаду на церемонії представляла делегація у складі селищного голови Олега Дзем’юка, начальниці відділу освіти Наталії Костюк, начальниці відділу туризму Марини Андрухович та депутата Івана Білоуса.

Партнерство передбачає спільні ініціативи у сфері культури та туризму, обмін досвідом між органами місцевого самоврядування, реалізацію спортивних та освітніх проєктів для дітей і молоді, а також розробку спільних проєктів розвитку із залученням європейських можливостей.

“Ця угода — перший крок до міцного партнерства. В умовах війни нам важливо шукати нові можливості розвитку, об’єднувати зусилля та переймати найкращі європейські практики”, — прокоментував селищний голова Олег Дзем’юк.