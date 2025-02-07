У Білих Ославах на Франківщині згорів будинок: люди залишились без житла

Староста села Білі Ослави Делятинської громади Надвірнянського району на Івано-Франківщині Дячук Микола звернувся до односельчан за допомогою. Згорів будинок жителя села Бакая Андрія.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Тому він просить не залишатись осторонь людського горя та допомогти сім’ї фінансово, пише Правда.іф з посиланням на Дячука Миколу

“До нас прийшла велика біда… У нашому селі згорів будинок Бакай Андрія. Будь ласка, не залишайтеся осторонь!” – просить староста села

Допомогти можна фінансово, переказавши кошти на картку:

Бакай Андрій Юрійович

4731 2196 4554 1784