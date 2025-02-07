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У Білих Ославах на Франківщині згорів будинок: люди залишились без житла

Автор: Lilia
07/02/2025 22:55
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Староста села Білі Ослави Делятинської громади Надвірнянського району на Івано-Франківщині Дячук Микола звернувся до односельчан за допомогою. Згорів будинок жителя села Бакая Андрія.

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Тому він просить не залишатись осторонь людського горя та допомогти сім’ї фінансово, пише Правда.іф з посиланням на Дячука Миколу

“До нас прийшла велика біда… У нашому селі згорів будинок Бакай Андрія. Будь ласка, не залишайтеся осторонь!” – просить староста села

Допомогти можна фінансово, переказавши кошти на картку:

Бакай Андрій Юрійович

4731 2196 4554 1784