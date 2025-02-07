У Білих Ославах на Франківщині згорів будинок: люди залишились без житла

Староста села Білі Ослави Делятинської громади Надвірнянського району на Івано-Франківщині Дячук Микола звернувся до односельчан за допомогою. Згорів будинок жителя села Бакая Андрія.
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Тому він просить не залишатись осторонь людського горя та допомогти сім’ї фінансово, пише Правда.іф з посиланням на Дячука Миколу
“До нас прийшла велика біда… У нашому селі згорів будинок Бакай Андрія. Будь ласка, не залишайтеся осторонь!” – просить староста села
Допомогти можна фінансово, переказавши кошти на картку:
Бакай Андрій Юрійович
4731 2196 4554 1784