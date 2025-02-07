Дональд Трамп анонсував наступного тижня ймовірну зустріч із Зеленським

У п’ятницю, 7 лютого, Дональд Трамп заявив, що ймовірно зустрінеться з Володимиром Зеленським вже наступного тижня. Це буде перша зустріч лідерів після інавгурації президента США.

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Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

Що відомо про зустріч Трампа і Зеленського

Дональд Трамп заявив, що, ймовірно, зустрінеться з президентом України наступного тижня. Також президент США припустив, що матиме розмову з Путіним.

Розмова з Зеленським, зокрема, стосуватиметься безпеки активів, таких як рідкоземельні метали, та закінчення війни в Україні.

“Одне з питань, яке ми розглядаємо з президентом Зеленським, – це безпека їхніх активів. Вони мають підземні ресурси – рідкоземельні метали та інші корисні копалини, але насамперед рідкоземельні метали. Ми хочемо гарантувати їхню безпеку. Справді нам потрібна безпека, бо Європа дає менше за нас,” – каже Трамп.

За словами Трампа, Європа вклала в Україну на 200 мільярдів менше, аніж США, хоча їй “це потрібніше більше”.

“Тому ми закликаємо їх вирівняти ситуацію та внести рівну частку”, – каже він.

Окрім цього, Дональд Трамп знову апелював до того, що, мовляв, якби він був президентом, то війни проти України не сталося б. Він навів статистику втрат, вказавши, що Росія має 700 – 800 тисяч загиблих чи важко поранених, а Україна – нібито 700 тисяч. Цікаво, що Трамп сам визнав, що Київ повідомив йому менші числа, але він “вважає, що вони неправильні”.

На питання, чи буде ця зустріч у Вашингтоні, Трамп відповів, що “може бути Вашингтон”, додавши, що “не поїде туди” – маючи на увазі Київ.



Окрім цього, республіканець припустив, що незабаром може зустрітися і з Владіміром Путіним. Мовляв, у нього завжди були “гарні відносини” з російським диктатором.



