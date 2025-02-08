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Українські військові ліквідували понад 1200 окупантів за минулу добу
Диван на коліщатках в темній вітальні

Українські військові ліквідували понад 1200 окупантів за минулу добу

Автор: Петро Якимчук
08/02/2025 08:10
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Генеральний штаб оприлюднив загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 08.02.25, передає правда ІФ

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 847860 (+1210) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 9981 (+6) од,
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 20777 (+22) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 22820 (+35) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1273 (+2) од,
  • засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1056 (+0) од,
  • літаків / aircraft – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 24403 (+102),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3054 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 36402 (+95) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 3738 (+0)

Дані уточнюються / Data are being updated.

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Втрати росіян у війні 8.02.2025