Українські військові ліквідували понад 1200 окупантів за минулу добу

Генеральний штаб оприлюднив загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 08.02.25, передає правда ІФ
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 847860 (+1210) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 9981 (+6) од,
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 20777 (+22) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 22820 (+35) од,
- РСЗВ / MLRS – 1273 (+2) од,
- засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1056 (+0) од,
- літаків / aircraft – 369 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 24403 (+102),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3054 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 36402 (+95) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 3738 (+0)
Дані уточнюються / Data are being updated.
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