На війні загинув прикарпатець Леонід Козловський

Гірка звістка прийшла в Делятинську громаду.

Надійшло сповіщення про те, що зниклий безвісти військовослужбовець за результатами експертизи виявився серед загиблих, передає Правда ІФ з посиланням на Делятинську територіальну громаду

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Мешканець Делятина, вул. Авіаційна, стрілець 2 стрілецького відділення 1 стрілецького взводу 2 стрілецької роти військової частини А 4056, солдат Козловський Леонід Вікторович,26.08.1994 р.н загинув 05.08.2024 року під час виконання бойового завдання із захисту Батьківщини поблизу с. Семенівка Покровського р- ну Донецької області.

Щиро співчуваємо рідним і близьким загиблого Героя! Хай Господь прийме його світлу душу до Царства Небесного! Вічна пам’ять і вічна слава!

Сьогодні очікуємо прибуття скорботного кортежу до с-ща Делятин по вул. Авіаційна. Виїзд кортежу о 12.00 год. з м. Івано-Франківська. Орієнтовний час прибуття в Делятин – біля 13.00 год.

Усіх небайдужих просять створити живий коридор пошани для гідної зустрічі воїна на щиті.

Про час похорону повідомимо додатково. Слідкуйте за новинами.