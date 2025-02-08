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Якою буде погода на Прикарпатті 8 лютого
Диван на коліщатках в темній вітальні

Якою буде погода на Прикарпатті 8 лютого

Автор: Петро Якимчук
08/02/2025 09:31
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У суботу, 8 лютого, в Івано-Франківську та області синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів.

Про це повідомили на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру, пише Правда ІФ

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Температура повітря в Івано-Франківську вночі — від 4° до 6° морозу, вдень — від 0° до 2° тепла. По області вночі — 3-8° морозу, вдень прогнозують від 3° морозу до 2° тепла. У високогір’ї Карпат вночі — 9-14° морозу, вдень — 1-6° морозу.

Вітер — південно-східний, 7-12 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра. На дорогах місцями — ожеледиця.