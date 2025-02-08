Якою буде погода на Прикарпатті 8 лютого

У суботу, 8 лютого, в Івано-Франківську та області синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів.

Про це повідомили на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру, пише Правда ІФ

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Температура повітря в Івано-Франківську вночі — від 4° до 6° морозу, вдень — від 0° до 2° тепла. По області вночі — 3-8° морозу, вдень прогнозують від 3° морозу до 2° тепла. У високогір’ї Карпат вночі — 9-14° морозу, вдень — 1-6° морозу.

Вітер — південно-східний, 7-12 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра. На дорогах місцями — ожеледиця.