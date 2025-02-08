В рідне село повертається полеглий прикарпатець Іван Кульчак

Надвірнянська громада у скорботі
Сьогодні, 8 лютого 2025 року, до рідного дому востаннє повертається воїн, Герой України, Кульчак Іван Володимирович 1.05.1974 р.н. житель села Красна Надвірнянської територіальної громади.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це повідомив очільник Надвірнянської громади Зіновій Андрійович передає Правда ІФ
Орієнтовно: о 11:00 год проїде траурна процесія м. Івано-Франківськ с. Цуцилів, с. Перерісіль, с. Назавизів.
- о 12:00 год м.Надвірна: вул. Шухевича, Мазепи, Чорновола, Шевченка.
- о 12:30 год с. Красна.
Просимо спільно вшанувати памʼять Захисника Живим коридором пам‘яті! -написав Зіновій Андрійович
Герої не вмирають! Вони навіки в наших серцях!