В рідне село повертається полеглий прикарпатець Іван Кульчак

Надвірнянська громада у скорботі

Сьогодні, 8 лютого 2025 року, до рідного дому востаннє повертається воїн, Герой України, Кульчак Іван Володимирович 1.05.1974 р.н. житель села Красна Надвірнянської територіальної громади.

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Про це повідомив очільник Надвірнянської громади Зіновій Андрійович передає Правда ІФ

Орієнтовно: о 11:00 год проїде траурна процесія м. Івано-Франківськ с. Цуцилів, с. Перерісіль, с. Назавизів.

о 12:00 год м.Надвірна: вул. Шухевича, Мазепи, Чорновола, Шевченка.

о 12:30 год с. Красна.

Просимо спільно вшанувати памʼять Захисника Живим коридором пам‘яті! -написав Зіновій Андрійович Полеглий Іван Кульчак

Герої не вмирають! Вони навіки в наших серцях!