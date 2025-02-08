На Городенківщину прямує скорботний кортеж Яринського Юрія

Городенківська громада у скорботі, пише Правда ІФ
Сьогодні, 8 лютого, о 13:00 годині просимо прийти до каплиці Покрови Пресвятої Богородиці «Всіх Воїнів» у м.Городенка (біля військкомату) гідно віддати шану Герою Яринському Юрію Петровичу, який ціною власного життя захищав усіх нас та рідну землю від московської орди, – повідомили в Городенківській міській раді
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Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Біля каплиці Покрови Пресвятої Богородиці священнослужителі громади відправлять поминальну панахиду.
Про чин похорону та церемонію прощання повідомимо додатково.