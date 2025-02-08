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На Городенківщину прямує скорботний кортеж Яринського Юрія
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Городенківщину прямує скорботний кортеж Яринського Юрія

Автор: Петро Якимчук
08/02/2025 10:26
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Городенківська громада у скорботі, пише Правда ІФ

Сьогодні, 8 лютого, о 13:00 годині просимо прийти до каплиці Покрови Пресвятої Богородиці «Всіх Воїнів» у м.Городенка (біля військкомату) гідно віддати шану Герою Яринському Юрію Петровичу, який ціною власного життя захищав усіх нас та рідну землю від московської орди, – повідомили в Городенківській міській раді

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Біля каплиці Покрови Пресвятої Богородиці священнослужителі громади відправлять поминальну панахиду.

Про чин похорону та церемонію прощання повідомимо додатково.