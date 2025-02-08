У роботі застосунку “Резерв+” стався збій

В роботі мобільного застосунку “Резерв+” стався технічний збій у ніч проти суботи, 8 лютого – додаток не працює у частини українців.

Застосунок призначений для оновлення облікових даних призовників, військовозобов’язаних і резервістів, а також для отримання електронного військово-облікового документа. Однак наразі він не працює, інформує Правда ІФ з посиланням на МиУкраїна

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При спробі увійти система повідомляє про технічну проблему або відсутність з’єднання, а також рекомендує звернутися до розробників.

Відстрочка стала недоступною для деяких військовозобов’язаних, які зверталися за нею безпосередньо до ТЦК наприкінці січня та на початку лютого.

Крім того, у застосунку змінився термін відстрочки для осіб з інвалідністю – замість року вона наразі надається лише на три місяці.

Служба підтримки “Резерв+” запевняє, що роботу системи невдовзі буде відновлено, пояснюючи збої високим навантаженням.

Збій Резерв+

Про збій йдеться у коментарях у пості заступника Міністра оборони Катерини Черногоренко на сторінці у Facebook, пише ТСН

“Товариство, ви справедливо обурені — ми розуміємо це. З ночі всі залучені, щоб опрацювати запити та застосунок знову коректно працював й відображав інформацію з реєстру Оберіг”, – пишуть розробники.

“Дмитре, ми вчимося на своїх шишках. Сьогодні от вперше продовжували відстрочки. Маємо конкретну дату — кінець мобілізації, до неї й надали наразі відстрочку. Опісля також подовжимо, якщо буде підстава. Ми вдячні за критику й розуміємо, що застосунок потрібний. Команда працює над стабілізацією роботи”, – відповідають розробники.

“А тепер питання якщо всі знали, що будуть питання з навантаженням на сервери, і все одно ніхто навіть не спробував щось зробити? Чому люди повинні труситися 8 числа зранку із-за скотского відношення до свого ж народу?”, – пишуть користувачі.

“Оновили документ через п’ять годин, прийшло ніякого продовження немає. Просто пуста графа там де відстрочка”, – йдеться у коментарі.

“Велика проблема була підготувати резерв+? Ні, просто всім …”, – обурені користувачі.

У мобільному застосунку “Резерв+” стався збій після запуску нової функції автоматичного продовження відстрочок, яка була активована 7 лютого. Ця функція спочатку працює для людей з інвалідністю, а також для студентів, аспірантів і докторантів, що отримали відстрочку через “Резерв+”. Водночас схожі проблеми виникали раніше через помилково відправлені тестові пуші.