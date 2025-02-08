У Буковелі відкрився новий аквапарк «Мавка» ФОТО

У п’ятницю, 7 лютого на території прикарпатського курорту Буковель відкрився новий аквапарк «Мавка».

На відвідувачів чекають захопливі гірки, де можна відчути справжній адреналін – стрімкий потік разом із Гуком або хвилі, створені Русалками, пише Правда ІФ з посиланням на Ратуша.

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Для тих, хто прагне розслаблення, працюють СПА-зони з теплими басейнами та wellness-просторами, наповненими карпатською енергією.

Панорамні басейни, драйвові атракціони, релакс-зони, дитячий простір і смачні фудкорти – усе для незабутнього відпочинку.

Аквапарк «Мавка» – місце, де розваги та релакс гармонійно поєднуються для всієї родини. Час зануритися у світ пригод, — йдеться в описі на сайті.

Тарифи на відпочинок:

На першому етапі запрацювали сім гірок, а згодом їхня кількість збільшиться удвоє.

На території аквапарку також відкриються дев’ять саун та стільки ж басейнів, три з яких працюватимуть просто неба з температурою +35 цілий рік.