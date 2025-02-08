ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Буковелі відкрився новий аквапарк «Мавка» ФОТО

Автор: Петро Якимчук
08/02/2025 11:37
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
-Реклама
Квартири Івано-Франківськ
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У п’ятницю, 7 лютого на території прикарпатського курорту Буковель відкрився новий аквапарк «Мавка».

На відвідувачів чекають захопливі гірки, де можна відчути справжній адреналін – стрімкий потік разом із Гуком або хвилі, створені Русалками, пише Правда ІФ з посиланням на  Ратуша.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Для тих, хто прагне розслаблення, працюють СПА-зони з теплими басейнами та wellness-просторами, наповненими карпатською енергією.

Панорамні басейни, драйвові атракціони, релакс-зони, дитячий простір і смачні фудкорти – усе для незабутнього відпочинку.

Аквапарк «Мавка» – місце, де розваги та релакс гармонійно поєднуються для всієї родини. Час зануритися у світ пригод, — йдеться в описі на сайті.

Тарифи на відпочинок:

Прикарпатець помер на заробітках у Франції - родичі просять допомогти зібрати кошти, щоб доправити тіло додому

На першому етапі запрацювали сім гірок, а згодом їхня кількість збільшиться удвоє.

На території аквапарку також відкриються дев’ять саун та стільки ж басейнів, три з яких працюватимуть просто неба з температурою +35 цілий рік.