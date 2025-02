Квадробери, хіпстери та готи: Що потрібно знати про найвідоміші субкультури різних часів

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Нещодавно соціальні мережі заполонили згадки про нову моложідну субкультуру, від якої старше покоління хапається за серце, а психологи дискутують, чи можна вважати її небезпекою для ментального здоров’я. Йдеться про квадробіку: представники цієї течії перевтілюються у тварин та пародіюють їхню поведінку.

Суспільне розповідає, хто такі квадробери, чим вони відрізняються від фурі та теріанів, а також згадує інші популярні в різні часи субкультури, передає Правда ІФ

Квадробери

Квадробіка — це не лише субкультура, а й неофіційний вид спорту. Засновником цього руху вважається 42-річний японець Кенічі Іто. У дитинстві однолітки глузували, що він схожий на мавпу — та замість ображатися Кенічі почав вивчати поведінку мавп і, зрештою, пересуватися навкарачки. З часом він дедалі покращував свої показники в стометрівці навкарачки: у 2008 році подолав цю відстань лише за 18,58 секунди й потрапив до Книги рекордів Гіннеса.

На це звернули увагу американські фітнес-тренери. Вони надихнулися Кенічі Іто й створили комплекс вправ під назвою “квадробіка”: мікс йоги, пілатесу та стретчингу. Коли відео з таких тренувань потрапили в соцмережі, ними зацікавилася молодь — і квадробіка переросла в цілу субкультуру.

Найбільшу популярність ця спортивно-стильова течія має серед підлітків. Вони пародіюють поведінку тварин (гавкають, ричать, бігають тощо) та намагаються відтворити зовнішню схожість з тваринами: вдягають маски з мордочками, накладні хвости, рукавички у вигляді лап тощо.

Квадробер. Getty Images

Втім, квадробери — це ще не все. Ця субкультура має cхожість з угрупованнями фурі та теріанів (теріантропів). Спільнота фурі перевтілюється в антропоморфних тварин — наприклад, персонажів мультфільмів, які мають вигляд звірів, але поводяться, як люди. “Пухнастики” продумують косплейні костюми та відіграють особистість свого героя — від фізичних звичок до магічних здібностей, якщо такі є.

Теріани ж не надають такого значенню зовнішньому вигляду — натомість вони в душі вважають себе тваринами. Спільнота виникла в 1992 році, коли в мережі Usenet було створено групу alt.horror.werewolves, де предметом обговорення була “духовна теріантропія”, яку пояснювали як досвід єднання з природою за допомогою духів, тотемів, снів і душі.

Що більших масштабів набирають ці зооантропоморфні субкультури, то сильніше занепокоєння вони викликають у старшого покоління. Батьки б’ють на сполох: чи, бува, моя дитина не квадробер? Психологи заспокоюють — причин для хвилювання тут здебільшого немає.

Зокрема, доказовий психіатр Євген Скрипник присвятив квадроберам допис у своєму Instagram. Він стверджує, що таким чином люди просто проявляють себе та знімають стрес — але порушення психіки тут немає. Проблема з’являється тільки якщо людина постійно, кожного дня думає про квадробіку, і це заважає їй функціонувати в різних сферах життя.

За його словами, будь-яка субкультура здається дивною тим, хто поза нею — це стосується й давніших, як-от хіппі, готів, емо, скінхедів, панків, растаманів, чи графітерів. Але зазвичай діти й підлітки переростають ці захоплення — тому приводів для занепокоєння, каже доктор Скрипник, немає. Психологиня та арт-терапевтка Наталія Лазаренко також поділилася, що батькам потрібно знати про квадробіку.

А що було до квадроберів?

Справді, різноманітні субкультури завжди були невід’ємною частиною соціуму. Зазначимо, що субкультура — це певний стиль, спосіб життя і мислення окремих соціальних груп суспільства. Члени такого угрупування можуть формувати компанії чи клуби, в яких кожен представник приймає норми, цінності, стиль субкультури як догми свого способу життя.

Пригадаймо найпопулярніші субкультури кінця XX-початку XXI століття.

Готи

Субкультура готів виникла наприкінці 1970-х у Великій Британії на основі панку. Рух зосереджувався довкола похмурої й меланхолійної музики з депресивними текстами про смерть і сенс життя. Першими готичними гуртами стали Bauhaus, Siouxsie and the Banshees, The Cure.

Фестиваль готів у Німеччині, Лейпциг, 3 червня 2017 року. AP/Jens Meyer

Готи цікавляться філософією, літературою, кіно та образотворчим мистецтвом, зокрема темною естетикою, романтизмом і символікою смерті. Їхній світогляд часто поєднує меланхолію з іронічністю. Представники цієї субкультури підтримують толерантність і не схвалюють агресії.

Готи часто носять чорний одяг, шкіряні вироби, корсети, мереживо, а також аксесуари, як-от хрести, шипи та срібло. Макіяж у них підкреслено блідий з акцентом на чорні губи та очі. Такий стиль частково натхненний вікторіанською модою, кіберпанком і вампірською естетикою.

Це простежується і в готичній символіці. Субкультура часто асоціюється з єгипетським анкхом, символом вічного життя, що знову відсилає до вампірів. Трапляється й кельтська традиція, як-от хрести й орнаменти. Широко розповсюджена окультна символіка: пентаграми, перевернуті хрести, восьмипроменеві зірки (символи хаосу). Ну і, звісно, символи смерті: кістяки, черепи тощо.

Емо

Субкультура емо зародилася в середині 1980-х у США на основі однойменного музичного жанру. Її назва походить від слова “емоційний”, оскільки творчість і лайфстайл емо зосереджені на глибоких внутрішніх переживаннях. Емо-гурти, як-от Rites of Spring і Sunny Day Real Estate, поєднували панкові рифи з особистими, емоційно насиченими текстами.

Дівчина-емо, Гельсінкі, Фінляндія, 2010 рік. Getty Images/Carlos “Grury” Santos/PYMCA/Avalon

Емо відрізняються схильністю до роздумів про особисті проблеми, вразливістю та емпатією. Для представників субкультури характерно фокусуватися на романтизмі та звеличенні кохання.

Пік популярності емо припав на 2007 рік. Саме тоді стиль цієї субкультури став впізнаваним: смугастий чорно-рожевий одяг, вузькі джинси, логотипи гуртів або принт з розбитим серцем, довгий рваний чуб, що прикриває одне око навскіс.

Скінхеди

Субкультура скінхедів виникла у Великій Британії наприкінці 1960-х років серед робітничого класу. Спочатку рух об’єднував молодь, захоплену ямайською музикою (ска, реггі) та англійським футболом. Скінхеди носили робочі черевики (зазвичай Dr. Martens), підтяжки, джинси або робочі штани, сорочки-поло і короткі стрижки. Вони любили пиво, але не зловживали наркотиками. Часто встрягали в бійки й мали проблеми з поліцією.

Скінхед у Друздені, Німеччина, 1992 рік. AP/Hans Edinger

Згодом субкультура розділилася: частина скінхедів стала асоціюватися з ультраправими політичними рухами, тоді як інші, так звані антирасистські скінхеди, залишилися вірними початковим цінностям рівності та солідарності між расами.

Для скінхедів важливі цінності братерства та гордості за своє походження. Однак політичний спектр цієї субкультури дуже широкий — від антирасистських активістів до ультраправих націоналістів, тож її досить неоднозначно сприймають у суспільстві. Зараз скінхедами називають не лише профашистів та неонацистів, а й просто агресивних людей.

Панки

Субкультура панків виникла в середині 1970-х у Великій Британії та США як протест проти соціальних норм і політичної системи: тогочасна молодь згуртувалася навколо панк-року з його короткими, швидкими та агресивними піснями (Sex Pistols, Ramones).

Швейцарські панки у Женеві, 1986 рік. AP/Volery

Панки — бунтівники, які всіляко намагаються відсторонитися від суспільства. Їхні цінності: свобода, індивідуалізм, анархія, відмова від комерціалізації та авторитетів. Членам субкультури часто притаманна агресивна та вульгарна поведінка. Носили вони переважно рваний одяг, шкіряні куртки, шипи, масивні черевики та яскраві ірокези.

Растамани

Субкультура растаманів з’явилася на Ямайці в 1930-х роках на основі релігійного руху растафарі. Її основні елементи — шанування імператора Ефіопії Хайле Селассіє як месіанської постаті, африканська ідентичність та духовна свобода.

Растамани носять вільний одяг із натуральних тканин, найчастіше — в зелених, жовтих та червоних тонах (кольори Ефіопії). Ще одна яскрава складова стилю — це дреди, які символізують природність і зв’язок із культурними коренями. Найчастіше растамани слухають регі, зокрема Боба Марлі.

Цінності растаманів: мир, любов, єдність, зв’язок із природою та духовний розвиток. Також вони відстоюють здоровий спосіб життя та, як би це не було іронічно, вживання марихуани як священного засобу для медитації і зв’язку з божественним.

Естетика растаманів. Pinterest

Хіпстери

Субкультура хіпстерів бере свій початок із 1940-х років, коли молодь шукала себе в повоєнному світі. Спочатку вони захоплювалися джазом, а потім перейшли на рок-музику. Є версія, що назва субкультури походить від виразу to be hip, що перекладається приблизно як “бути в темі”.

Перша хвиля субкультури хіпстерів тривала до 1960-х років. Вдруге представники течії повернулися в культурний контекст у 2010-х: тоді вони надавали перевагу естетиці ретро, носили окуляри в товстій оправі, вузькі джинси, картаті сорочки, вінтажні куртки та кросівки.

Хіпстер. Unsplash/ Jacob Mejicanos

Втім, у 2020-х субкультура вкотре трансформувалася й розширилася до модного тренду. Тепер хіпстери люблять вінтажну моду, кав’ярні третьої хвилі та стиль лофт, цікавляться мистецтвом і модними тенденціями, усвідомлюють важливість екологічного підходу до життя, підтримують малий бізнес та незалежні бренди, а також засуджують консюмеризм.

Таким чином хіпстерська культура втратила свою контркультурну сутність і переросла в мейнстрим, ставши символом сучасного урбаністичного способу життя з акцентом на індивідуальність.

Стиль хіпстерів у 2024 році. nik.sense/Instagram

Альт

Альт (або альтернативна) субкультура об’єднує молодь, яка відкидає мейнстрим і прагне самовираження через нетипову музику, моду та мистецтво. Альт-культура включає широкий спектр стилів — від інді-року до електроніки та різних візуальних естетик. Цей рух став популярним серед молоді 2020-х.

Одяг альтів відрізняється еклектикою: поєднання вінтажу, яскравих аксесуарів, нестандартних зачісок і кольорів волосся. Альти активно підтримують індивідуальність, творчість, гендерну рівність, толерантність і соціальну справедливість.