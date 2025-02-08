Прикарпатець виборов «золото» на чемпіонаті України з пауерліфтингу

Дмитро Голіней завоював золоту медаль у ваговій категорії до 120 кг

Студент Дмитро Голіней, представник 3-го курсу спеціальності «Середня освіта (фізична культура)» Коломийського навчально-наукового інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, здобув золоту медаль на чемпіонаті України з пауерліфтингу, який проходить у місті Коломиї з 2 по 9 лютого 2025 року, передає правда ІФ з посиланням на ПНУ

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На змаганнях, у яких брали участь атлети всіх вікових груп з усіх регіонів країни, Дмитро Голіней завоював золоту медаль у ваговій категорії до 120 кг, показавши результат триборства у 945 кг.

Крім того, він отримав малу золоту медаль у присіданнях (385 кг) та малу золоту медаль у становій тягі (337,5 кг). За підсумками змагань формується збірна команда України з пауерліфтингу, яка невдовзі буде представляти нашу державу на міжнародних змаганнях.

Слід відзначити, що на цьому чемпіонаті також виступали випускники ПНУ Віктор Голіней та Вікторія Костюк, які здобули срібні медалі.

Окрім того, старша викладачка кафедри педагогіки і психології Коломийського навчально-наукового інституту, Марія Василівна Чепіль, увійшла до кращих десяти суддів України за підсумками 2024 року та була нагороджена відзнакою «Кращий суддя 2024 року».

Цей успіх підтверджує високий рівень підготовки наших студентів та демонструє, що освіта в Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника відкриває широкі можливості для досягнення видатних спортивних і професійних результатів.