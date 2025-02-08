У Франківськ привезуть унікальний Хрест Миру з 20 тисяч уламків артилерійських снарядів

Хрест Миру — унікальний витвір сучасного мистецтва вже дорогою до обласного центру Прикарпаття

Чотириметровий Хрест Миру із Золотим Розп’яттям можна буде побачити 9 та 10 лютого на площі Ринок з 9.00 ранку, інформує Правда ІФ з посиланням на Івано-Франківську міську раду

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Урочисте відкриття і презентація Твору о 13 годині.

Хрест Миру, створений американсько-українським художником Сергієм Мельникофф, відомим як MFF, та художником по металу Віктором Бєльчиком з Одеси. Інсталяцію вагою в 1 тонну привезуть волонтери Міжнародного благодійного фонду «Душа України».

В основі інсталяції – Золоте Розп’яття, скульптура Христа в натуральну величину, виготовлена з 20 000 уламків артилерійських снарядів, зібраних з полів боїв на території нашої Батьківщини. Кожен уламок, недоторканий і незмінний, утворює тіло, спустошене війною.