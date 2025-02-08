У Буковелі відбувся відкритий чемпіонат України зі сноубордингу ВІДЕО

На схилах Карпат розпочався традиційний сезон офіційних змагань із зимових видів спорту. Сюди, аби продемонструвати свій рівень підготовки, протягом двох місяців з’їжджатимуться сотні лижників та сноубордистів.

Змагання на схилах Карпат розпочалися із Відкритого чемпіонату України зі сноубордингу під егідою FIS, пише інформаційний ресурс Правда ІФ з посиланням на Ратуша.

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Перший із двох комплектів нагород спортсмени розіграли у паралельному слаломі-гіганті. Серед чоловіків “бронзу” здобув Михайло Кабалюк, Андрій Кабалюк став другим. А от перше місце вже який рік поспіль виборов Михайло Харук.

Щодо виступів дівчат – то вкотре чемпіонкою стала Аннамарі Данча, Олександра Мальована посіла 2 сходинку. Елеонора Павлюк фінішувала третьою.

Уже наступного дня в дисципліні паралельний слалом “бронзу” серед дівчат здобула Надія Гапатин. Елеонора Павлюк фінішувала другою. А Аннамарі Данча виборола титул абсолютної чемпіонки Відкритого чемпіонату України зі сноубордингу під егідою FIS.

Сноубордисти Кабалюки наступного ж дня помінялись призовими місцями. Андрій став третім, а Михайло – другим. Михайло Харук захистив свій чемпіонський титул.

Сезон змагань із зимових видів спорту триватиме в серці Карпат до початку квітня.