Нацвідбір на Євробачення: Як проголосувати за франківчанку Фіїнку

У суботу, 8 лютого, о 18:30 відбудеться фінал національного відбору на Євробачення-2025, де змагатиметься франківська співачка FIЇNKA з піснею “Культура”.
Фіїнка виступатиме під номером сім, пише Правда ІФ
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Подивитися Нацвідбір Євробачення-2025 можна буде на телеканалі та сайті “Суспільне Культура”, ютуб-каналі “Євробачення Україна”, фейсбук-сторінках “Суспільного” та “Євробачення Україна”, а також на сайті Євробачення.
Проголосувати за співачку можна двома способами:
- У застосунку Дія – за номером 7
- Надіславши SMS з цифрою 7 на номер 7576
Голосування стартує о 20:00 після офіційного оголошення ведучими.