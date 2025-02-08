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Нацвідбір на Євробачення: Як проголосувати за франківчанку Фіїнку
Диван на коліщатках в темній вітальні

Нацвідбір на Євробачення: Як проголосувати за франківчанку Фіїнку

Автор: Петро Якимчук
08/02/2025 16:32
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У суботу, 8 лютого, о 18:30 відбудеться фінал національного відбору на Євробачення-2025, де змагатиметься франківська співачка FIЇNKA з піснею “Культура”.

Фіїнка виступатиме під номером сім, пише Правда ІФ

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Подивитися Нацвідбір Євробачення-2025 можна буде на телеканалі та сайті “Суспільне Культура”, ютуб-каналі “Євробачення Україна”, фейсбук-сторінках “Суспільного” та “Євробачення Україна”, а також на сайті Євробачення.

Проголосувати за співачку можна двома способами:

  • У застосунку Дія – за номером 7
  • Надіславши SMS з цифрою 7 на номер 7576

Голосування стартує о 20:00 після офіційного оголошення ведучими.

Співачка Фіїнка Ірина Вихованець