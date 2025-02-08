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В Івано-Франківську провели черговий благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Івано-Франківську провели черговий благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ

Автор: Ігор Василик
08/02/2025 16:32
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Волонтерський штаб Українська команда Прикарпаття організував ще один благодійний ярмарок зі збору коштів для потреб Збройних сил України. До заходу долучилися небайдужі мешканці, які підтримали ініціативу, зробили внески та придбали товари, представлені на ярмарку, повідомляє читачів Правда іф.

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Організатори відзначають, що захід пройшов успішно, і висловлюють подяку всім, хто долучився. “Ми раді, що люди підтримують, приходять і допомагають. Разом ми робимо важливу справу для наших захисників”, — зазначають у волонтерському штабі.

Подібні ярмарки вже стали доброю традицією, і волонтери планують продовжувати допомагати військовим, залучаючи до цього небайдужих громадян.

В Івано-Франківську провели черговий благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ