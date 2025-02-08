У Косівському районі на пожежі загинула жінка

У суботу, 8 лютого, рятувальники отримали повідомлення про пожежу літньої кухні на території приватного господарства у селі Хімчин, Рожнявської ТГ.

Пожежу ліквідувало місцеве населення до прибуття підрозділів. На пожежі було виявлено тіло жінки 1953 р.н., пише інформаційний ресурс Правда ІФ з посиланням на Головне управління ДСНС на Франківщині

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На місці події рятувальники встановили, що відбулось загорання речей домашнього вжитку в будівлі літньої кухні, на площі 5 кв.м

Причина виникнення пожежі встановлюється.