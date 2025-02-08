У Косівському районі на пожежі загинула жінка

У суботу, 8 лютого, рятувальники отримали повідомлення про пожежу літньої кухні на території приватного господарства у селі Хімчин, Рожнявської ТГ.
Пожежу ліквідувало місцеве населення до прибуття підрозділів. На пожежі було виявлено тіло жінки 1953 р.н., пише інформаційний ресурс Правда ІФ з посиланням на Головне управління ДСНС на Франківщині
Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
На місці події рятувальники встановили, що відбулось загорання речей домашнього вжитку в будівлі літньої кухні, на площі 5 кв.м