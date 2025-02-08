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Українські військові збили російський літак Су-25 ВІДЕО
Диван на коліщатках в темній вітальні

Українські військові збили російський літак Су-25 ВІДЕО

Автор: Петро Якимчук
08/02/2025 17:27
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У суботу, 8 лютого, бійці 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу збили ворожий літак Су-25 в районі Торецька.

Про це повідомили у telegram-каналі військових.

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“Воїни 28-ї бригади знищили ворожий Су-25! Ще одним російським штурмовиком стало менше на Торецькому напрямку завдяки нашим воїнам ППО”, – заявили бійці бригади

Також додали, що невдовзі оприлюднять відео бойової роботи.