Українські військові збили російський літак Су-25 ВІДЕО



У суботу, 8 лютого, бійці 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу збили ворожий літак Су-25 в районі Торецька.

Про це повідомили у telegram-каналі військових.

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“Воїни 28-ї бригади знищили ворожий Су-25! Ще одним російським штурмовиком стало менше на Торецькому напрямку завдяки нашим воїнам ППО”, – заявили бійці бригади

Також додали, що невдовзі оприлюднять відео бойової роботи.