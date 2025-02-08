Українські військові збили російський літак Су-25 ВІДЕО

У суботу, 8 лютого, бійці 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового походу збили ворожий літак Су-25 в районі Торецька.
Про це повідомили у telegram-каналі військових.
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“Воїни 28-ї бригади знищили ворожий Су-25! Ще одним російським штурмовиком стало менше на Торецькому напрямку завдяки нашим воїнам ППО”, – заявили бійці бригади
Також додали, що невдовзі оприлюднять відео бойової роботи.