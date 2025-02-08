У Городенці на колінах зустріли захисника України Юрія Яринського ФОТО

Сьогодні, 8 лютого, мешканці Городенківської громади на колінах зустріли Захисника, Яринського Юрія Петровича, мешканця села Стрільче.

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

Біля каплиці Покрови Пресвятої Богородиці “Всіх Воїнів” міста Городенка священнослужителі громади відправили поминальну панахиду за покійним воїном.

У скорботі та молитві низько схиляємо голови, вшановуючи пам’ять вірного сина України.Нехай душа покійного знайде вічний спокій, а Господь прийме до Царства Небесного.Вічна пам‘ять Захиснику України, – йдеться у повідомленні