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У Городенці на колінах зустріли захисника України Юрія Яринського ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Городенці на колінах зустріли захисника України Юрія Яринського ФОТО

Автор: Петро Якимчук
08/02/2025 18:16
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Городенківська громада віддала шану Герою.

Сьогодні, 8 лютого, мешканці Городенківської громади на колінах зустріли Захисника, Яринського Юрія Петровича, мешканця села Стрільче.

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Біля каплиці Покрови Пресвятої Богородиці “Всіх Воїнів” міста Городенка священнослужителі громади відправили поминальну панахиду за покійним воїном.

Зустріч тіла Юрія Яринського

У скорботі та молитві низько схиляємо голови, вшановуючи пам’ять вірного сина України.Нехай душа покійного знайде вічний спокій, а Господь прийме до Царства Небесного.Вічна пам‘ять Захиснику України, – йдеться у повідомленні

Тіло полеглого Героя перебуватиме у батьківському домі. Панахида розпочнеться сьогодні о 18:00 год.

Церемонія прощання з Героєм розпочнеться завтра 9 лютого о 14:00 год.