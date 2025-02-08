Міноборони запропонує спеціальний контракт на 1 рік для 18-24-річних добровольців

В Україні розробляють спеціальний варіант контракту, який дозволить залучати до війська людей у віці від 18 до 24 років.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський передає Правда ІФ з посиланням на Українська правда.

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“Бойові бригади, досвідчені, разом з Міністерством оборони … працюють над варіантом контракту для молодих людей віком від 18 до 24 років. Це для тих, хто хоче приєднатися, це не мобілізація”, – сказав Зеленський.

Президент пояснив, що це буде “спеціальний контракт” терміном на 1 рік, в якому “буде багато пільг”.

“Там багато преференцій: є грошове забезпечення – воно дуже високе, і можливість безкоштовної освіти і кредиту для домівки. Тобто для молодої людини там такий пакет”, – сказав він.

“Деталі оприлюднимо найближчим часом, найближчими днями”, – запевнив президент.