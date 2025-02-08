Прийомній родині з Луганщини за гроші з держбюджету придбали будинок на Франківщині ФОТО

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Ігор та Тамара Гаврилюки виховують девʼятьох дітей, котрі позбавлені батьківського піклування.
Прийомна сім’я переїхала на Прикарпаття з Луганської області. Відтепер вони житимуть у будинку в Тисмениці.
Про це повідомила у Facebook голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук, пише Правда ІФ
Будинок для родини придбали за державні гроші — понад 4,9 мільйона гривень. Загалом область отримала понад 30 мільйонів гривень державної субвенції для придбання пʼяти будинків для великих прийомних родин.
“На сьогодні на Івано-Франківщині проживають 14 дитячих будинків сімейного типу, які переїхали через війну. Там виховують 121 дитину”, — написала Онищук.