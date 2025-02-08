В Микуличині горів двоповерховий будинок ФОТО

Рятувальники ліквідували пожежу двоповерхового будинку в Надвірнянському районі
8 лютого о 16:33 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу двоповерхової будівлі в селі Микуличин, Яремчанської ТГ, передає Правда ІФ з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області
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Прибувши до місця події, рятувальники оперативно локалізували та ліквідували пожежу двоповерхового будинку на площі 100 кв.м.
Завдяки оперативним та злагодженим діям вогнеборців, на пожежі врятовано будівлю в якій виникла пожежа та поруч розміщений житловий будинок.
Постраждалих немає. Причини виникнення пожежі наразі встановлюються.
До ліквідації пожежі було залучено 26 рятувальників та 8 одиниць спецтехніки.