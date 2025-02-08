Франківський ліцеїст здобув бронзу на міжнародних танцювальних змаганнях ФОТО

Змагання зібрали танцюристів з усього світу, передає Правда ІФ з посиланням на фейсбук-сторінку ліцею

«Бальні танці – це не тільки спорт, який потребує постійних тренувань, це також вміння працювати в парі та брати на себе відповідальність. Нікіта вже не вперше стає призером міжнародних змагань, чим щоразу заявляє, що українці талановиті та обдаровані і готові докладати неймовірних зусиль для примноження своїх талантів»,- розповідає класна керівниця учня Олена Рубашевська