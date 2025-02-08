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Франківська співачка FIЇNKA посіла 5 місце на національному відборі Євробачення 2025
Диван на коліщатках в темній вітальні

Франківська співачка FIЇNKA посіла 5 місце на національному відборі Євробачення 2025

Автор: Петро Якимчук
08/02/2025 23:08
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Сьогодні, 8 лютого, відбувся фінал національного відбору на Євробачення 2025

Перемогу здобув Циферблат (Ziferblat) з 19 балами

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Участь у фінальному відборі взяли десятеро учасників, пише Правда ІФ

Співачка Фіїнка

Журі дали для FIЇNKA 6 балів. Глядачі дали франківчанці 7 балів. В підсумку 13 балів і 5 місце в загальному заліку

Учасники нацвідбору виступали в такому порядку:

  1. Влад Шериф — Wind of change
  2. Абіє — “Дім”
  3. MOLODI — my sea
  4. Future Culture — Waste My Time
  5. Маша Кондратенко — No Time to Cry
  6. KHAYAT — HONOR
  7. FIЇNKA — “Культура”
  8. KRYLATA — STAY TRUE
  9. Ziferblat — Bird of Pray
  10. ДК Енергетик — “Сіль”

Фінал Національного відбору на “Євробачення 2025” супроводжувався перекладом жестовою мовою.

Переможця Нацвідбору та представника України на “Євробаченні 2025” визначили за результатами голосування журі (50%) та глядачів (50%). Цьогоріч глядацьке голосування відбулося в мобільному застосунку “Дія” та за допомогою СМС.

Журі Нацвідбору-2025:

  • співачка, переможниця Євробачення-2016 Джамала
  • музикант, продюсер, лідер рок-гурту “БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ” Сергій Танчинець
  • фронтвумен гурту Go_A Катерина Павленко.