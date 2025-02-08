Франківська співачка FIЇNKA посіла 5 місце на національному відборі Євробачення 2025

Сьогодні, 8 лютого, відбувся фінал національного відбору на Євробачення 2025

Перемогу здобув Циферблат (Ziferblat) з 19 балами

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Участь у фінальному відборі взяли десятеро учасників, пише Правда ІФ

Співачка Фіїнка

Журі дали для FIЇNKA 6 балів. Глядачі дали франківчанці 7 балів. В підсумку 13 балів і 5 місце в загальному заліку

Учасники нацвідбору виступали в такому порядку:

Влад Шериф — Wind of change Абіє — “Дім” MOLODI — my sea Future Culture — Waste My Time Маша Кондратенко — No Time to Cry KHAYAT — HONOR FIЇNKA — “Культура” KRYLATA — STAY TRUE Ziferblat — Bird of Pray ДК Енергетик — “Сіль”

Фінал Національного відбору на “Євробачення 2025” супроводжувався перекладом жестовою мовою.

Переможця Нацвідбору та представника України на “Євробаченні 2025” визначили за результатами голосування журі (50%) та глядачів (50%). Цьогоріч глядацьке голосування відбулося в мобільному застосунку “Дія” та за допомогою СМС.

Журі Нацвідбору-2025: