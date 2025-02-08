Франківська співачка FIЇNKA посіла 5 місце на національному відборі Євробачення 2025

Сьогодні, 8 лютого, відбувся фінал національного відбору на Євробачення 2025
Перемогу здобув Циферблат (Ziferblat) з 19 балами
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Участь у фінальному відборі взяли десятеро учасників, пише Правда ІФ
Журі дали для FIЇNKA 6 балів. Глядачі дали франківчанці 7 балів. В підсумку 13 балів і 5 місце в загальному заліку
Учасники нацвідбору виступали в такому порядку:
- Влад Шериф — Wind of change
- Абіє — “Дім”
- MOLODI — my sea
- Future Culture — Waste My Time
- Маша Кондратенко — No Time to Cry
- KHAYAT — HONOR
- FIЇNKA — “Культура”
- KRYLATA — STAY TRUE
- Ziferblat — Bird of Pray
- ДК Енергетик — “Сіль”
Фінал Національного відбору на “Євробачення 2025” супроводжувався перекладом жестовою мовою.
Переможця Нацвідбору та представника України на “Євробаченні 2025” визначили за результатами голосування журі (50%) та глядачів (50%). Цьогоріч глядацьке голосування відбулося в мобільному застосунку “Дія” та за допомогою СМС.
Журі Нацвідбору-2025:
- співачка, переможниця Євробачення-2016 Джамала
- музикант, продюсер, лідер рок-гурту “БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ” Сергій Танчинець
- фронтвумен гурту Go_A Катерина Павленко.