На Прикарпатті помер священник та військовий капелан Дмитро Бігун

7 лютого 2025 року Божого, на 68-му році життя та 45-му році священничого служіння упокоївся у Бозі митрофорний протоієрей Дмитро Бігун, священнослужитель Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ.
Отець Дмитро Бігун народився 15 жовтня 1957 року у с. Войнилів Калуського району Івано-Франківської області, пише Правда ІФ з посиланням на Івано-Франківську єпархію УГКЦ
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Впродовж 1983-1989 років здобував богословську освіту. Окрім цього, протягом 1973-1976 років навчався у Калуському професійному училищі, де здобув спеціальність плиточника-мозаїка, а впродовж 1976-1978 років отримав фах муляра-штукатура.
Дияконські свячення отримав 7 січня 1981 року, а пресвітерські — 8 січня цього ж року.
У квітні 1990 року після визнання Віри був прийнятий до Української Греко-Католицької Церкви Єпископом Ординарієм Івано-Франківським Кир Софроном Дмитерком і уповноважений виконувати священничий уряд.
Здійснював душпастирське служіння у парафіях міста Рогатин, однойменного протопресвітеріату, Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ.
Впродовж свого служіння виконував також уряд протопресвітера Рогатинського протопресвітеріату, яке звершував впродовж 9-ти років.
Від початку бойових дій на території України у 2014 році, священнослужитель активно волонтерив, допомагаючи українським Захисникам, та людям, які постраждали від жорстокої війни. Здійснював служіння військовим капеланом.
З 2017 року був референтом у справах соціального служіння у Рогатинському протопресвітеріаті.
Останнім місцем служіння новопреставленого о. Дмитра стала парафія Різдва Пресвятої Богородиці м. Рогатин, однойменного протопресвітеріату.
За активне та ревне душпастирське служіння був нагороджений високими церковними нагородами — золотим хрестом з прикрасами та митрою.
Розпорядок заупокійних богослужінь:
Субота, 8 лютого, 17:00 год. — Відбувся чин священничого парастасу.
Неділя, 9 лютого, 14:00 год. — Чин священничого похорону.