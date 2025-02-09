Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

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9 лютого – 495 років від дня народження Гедеона Балабана (1530-1607), українського культурно-освітнього, церковного і політичного діяча, єпископа у Галичі, засновника друкарень у селах Стратин Рогатинського району (нині Рогатинської міської громади Івано-Франківського району) та Крилос Галицького району (нині Галицької міської територіальної громади Івано-Франківського району).

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.