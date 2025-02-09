В останню дорогу провели воїна з Тлумацької громади Валентина Яроцького ФОТО

Тлумацька громада у скорботі

У суботу, 8 лютого, у Львові в Гарнізонному храмі Святих Апостолів Петра і Павла, УГКЦ, відбувся чин похорону військового 1-ої окремої бригади ім. Івана Богуна – Валентина Яроцького (2000р.н.)

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Похорон Валентина Яроцького

Про це повідомив у спільноті Типовий Тлумач Петро Пісак, передає Правда ІФ

Висловлюємо щирі співчуття родині загиблого Героя України.Вічна пам’ять Герою!

Воїн Валентин Яроцький був родом із села Бортники Тлумацької міської територіальної громади. Поховали Героя України у Львові, на Личаківському кладовищі.

Військовослужбовець загинув 29 січня 2025 року поблизу міста Вовчанськ Чугуївського району Харківської області.