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За минулу добу ЗСУ знищили близько 1500 окупантів та 70 ворожих БПЛА
Диван на коліщатках в темній вітальні

За минулу добу ЗСУ знищили близько 1500 окупантів та 70 ворожих БПЛА

Автор: Петро Якимчук
09/02/2025 10:02
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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.02.25, передає Правда ІФ

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 849320 (+1460) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 9992 (+11) од,
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 20797 (+20) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 22844 (+24) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1273 (+0) од,
  • засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1056 (+0) од,
  • літаків / aircraft – 370 (+1) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 24486 (+83),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3054 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 36529 (+127) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 3739 (+1)

Дані уточнюються / Data are being updated.

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Втрати росіян 9 лютого 2025

У Генштабі повідомили, що у ніч на 9 лютого 2025 року (із 19.30 8 лютого) противник атакував 151-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 70-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.

74 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Два БпЛА — в повітрі, бойова робота триває!

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Житомирщина та Волинь.