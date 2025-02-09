За минулу добу ЗСУ знищили близько 1500 окупантів та 70 ворожих БПЛА

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.02.25, передає Правда ІФ

особового складу / personnel ‒ близько/ about 849320 (+1460) осіб / persons,

танків / tanks ‒ 9992 (+11) од,

бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs ‒ 20797 (+20) од,

артилерійських систем / artillery systems – 22844 (+24) од,

РСЗВ / MLRS – 1273 (+0) од,

засоби ППО / anti-aircraft systems ‒ 1056 (+0) од,

літаків / aircraft – 370 (+1) од,

гелікоптерів / helicopters – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 24486 (+83),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 3054 (+0),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 28 (+0) од,

підводні човни / submarines – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 36529 (+127) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 3739 (+1)

Дані уточнюються / Data are being updated.

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Втрати росіян 9 лютого 2025

У Генштабі повідомили, що у ніч на 9 лютого 2025 року (із 19.30 8 лютого) противник атакував 151-м ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 70-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Волинській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.

74 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Два БпЛА — в повітрі, бойова робота триває!

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Сумщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Житомирщина та Волинь.