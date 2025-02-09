У Франківську встановили унікальний Хрест Миру виготовлений з 20000 уламків снарядів.

Сьогодні, 9 лютого, у Івано-Франківську на площі Ринок встановили унікальний Хрест.
Про це пише інформаційний ресурс Правда ІФ з посиланням на Туристично-інформаційний центр Івано-Франківськ
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Хрест Миру виготовлений з 20000 уламків снарядів.
Сьогодні об 13.00 відбудеться урочисте відкриття. Побачити розп’яття можна 9 і 10 лютого
Хрест Миру, створений американсько-українським художником Сергієм Мельникофф, відомим як MFF, та художником по металу Віктором Бєльчиком з Одеси. Інсталяцію вагою в 1 тонну привезуть волонтери Міжнародного благодійного фонду «Душа України».
В основі інсталяції – Золоте Розп’яття, скульптура Христа в натуральну величину, виготовлена з 20 000 уламків артилерійських снарядів, зібраних з полів боїв на території нашої Батьківщини. Кожен уламок, недоторканий і незмінний, утворює тіло, спустошене війною.