У Франківську встановили унікальний Хрест Миру виготовлений з 20000 уламків снарядів.

Сьогодні, 9 лютого, у Івано-Франківську на площі Ринок встановили унікальний Хрест.

Про це пише інформаційний ресурс Правда ІФ з посиланням на Туристично-інформаційний центр Івано-Франківськ

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Хрест Миру виготовлений з 20000 уламків снарядів.

Хрест Миру у Івано-Франківську

Сьогодні об 13.00 відбудеться урочисте відкриття. Побачити розп’яття можна 9 і 10 лютого

Хрест Миру, створений американсько-українським художником Сергієм Мельникофф, відомим як MFF, та художником по металу Віктором Бєльчиком з Одеси. Інсталяцію вагою в 1 тонну привезуть волонтери Міжнародного благодійного фонду «Душа України».

В основі інсталяції – Золоте Розп’яття, скульптура Христа в натуральну величину, виготовлена з 20 000 уламків артилерійських снарядів, зібраних з полів боїв на території нашої Батьківщини. Кожен уламок, недоторканий і незмінний, утворює тіло, спустошене війною.