У Городенці вогнеборці врятували на пожежі чоловіка

Вогнеборці врятували 1 чоловіка та евакуювали 6 осіб під час пожежі житлового будинку у Городенці

Про це передає Правда ІФ з посиланням на Головне управління ДСНС Франківщини

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9 лютого о 10:20 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в квартирі однієї із п’ятиповерхівок у місті Городенка, Коломийського району. До місця виклику було направлено рятувальників міста Городенка.

На момент прибуття рятувальників, квартира на 4 поверсі п’ятиповерхового житлового будинку була повністю задимлена, власник квартири знаходився на балконі. Рятувальники одягли чоловікові рятувальний капюшон саморятівник, щоб запобігти отруєнню продуктами горіння, вивели його на свіже повітря та передали медикам. Також вогнеборці евакуювали 6 мешканців з квартир, що знаходились на 5 поверсі будинку.

Завдяки оперативним діям рятувальників пожежу речей домашнього вжитку в приміщенні кухні, на площі 3 м.кв., вдалось за лічені хвилини ліквідувати.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Пожежа п’ятиповерхівки у Городенці

Щоб запобігти виникненню пожеж в житлі громадян, потрібно неухильно дотримуватись правил пожежної безпеки: необхідно слідкувати за справністю електро- та газових приладів, пічного опалення, не залишати їх увімкненими без нагляду, не перевантажувати електромережі. Бережіть себе та своїх близьких, а у разі виникнення пожежі, телефонуйте за номером 101.