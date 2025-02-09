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У Карпатах –20°C і двометрові замети: Прикордонники показали гірські пейзажі ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Карпатах –20°C і двометрові замети: Прикордонники показали гірські пейзажі ФОТО

Автор: Петро Якимчук
09/02/2025 13:09
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Карпатські краєвиди, від яких перехоплює подих.

Працівники Державної прикордонної служби України показали краєвиди засніжених Карпат, пише інформаційний ресурс Правда ІФ

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Кордон у зимовому режимі

Гірські ділянки кордону на Буковині та Закарпатті в епіцентрі лютневого морозного шоу: –20°C, двометрові замети й краєвиди, від яких перехоплює подих, – йдеться у повідомленні прикордонників.

Температура повітря опустилася нижче – 20 градусів морозу