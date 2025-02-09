У Карпатах –20°C і двометрові замети: Прикордонники показали гірські пейзажі ФОТО

Працівники Державної прикордонної служби України показали краєвиди засніжених Карпат, пише інформаційний ресурс Правда ІФ

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Гірські ділянки кордону на Буковині та Закарпатті в епіцентрі лютневого морозного шоу: –20°C, двометрові замети й краєвиди, від яких перехоплює подих, – йдеться у повідомленні прикордонників.