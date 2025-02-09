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В Карпатах зник 71-річний турист зі Львова

Автор: Петро Якимчук
09/02/2025 14:03
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У Карпатах тривають пошуки 71-річного туриста зі Львова, який 8 лютого відстав від групи між горою Петрос і полониною Головчеська.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС Закарпаття, передає Правда ІФ

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У суботу, 8 лютого, о 21:00 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що один із 17 учасників походу відстав від групи між горою Петрос і полониною Головчеська, однак його зникнення помітили лише через кілька годин.

Зв’язок з туристом відсутній. Рятувальники шукали майже усю ніч: обстежили маршрут до урочища Перемичка та полонини Рогнеска, але не знайшли ані туриста, ані його слідів.

Вранці були залучені додаткові сили ДСНС.

У районі полонини Головчеська знайдено сліди, що ведуть у напрямку Богданської долини, тож наразі одна з пошукових груп слідує по цих слідах, а назустріч їм рухаються інші рятувальники”, – йдеться у повідомленні рятувальників.