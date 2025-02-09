Стартували Ігри нескорених: Хто представляє Україну від Прикарпаття

У суботу, 8 лютого, у канадському Ванкувері відбулася церемонія відкриття Ігор нескорених-2025

Про це передає Правда ІФ з посиланням на Бліц-Інфо

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Ігри нескорених – міжнародні змагань серед ветеранів і військовослужбовців.

Україна вже вп’яте бере участь в Іграх Нескорених. Цьогоріч участь у змаганнях беруть 35 українських військовослужбовців та ветеранів, які були поранені, травмовані або захворіли під час або внаслідок виконання службових обов’язків у зоні бойових дій в російсько-українській війні.

Серед них – Андрій Бойчук з села Боднарів. Андрій – старший лейтенант ЗСУ, військовослужбовець.

Отримав поранення в грудні 2023 року поблизу села Кліщіївка, Донецької області внаслідок мінометного обстрілу противника.

В Invictus Games Vancouver Whistler 2025 братиме участь 550 учасників з 25 країн. Серед них: Австралія, Бельгія, Канада, Колумбія, Данія, Естонія, Франція, Грузія, Німеччина, Ізраїль, Італія, Йорданія, Нідерланди, Нігерія, Нова Зеландія, Польща, Південна Корея, Румунія, Україна, Великобританія, США. Триватимуть до 16 лютого.

Учасники змагатимуться у плаванні, веслуванні на тренажерах, волейболі сидячи, баскетболі на кріслах колісних та регбі на кріслах колісних. Змагання включатимуть зимові види спорту: гірські лижі, сноуборд, біатлон, бігові лижі, скелетон і керлінг на кріслах колісних.