Військовий з Франківщини Богдан Павлів отримав “Воєнний хрест”

24-річного захисника України Богдана Павліва зі села Вербівка Рожнятівської громади нагородили відзнакою Міністра оборони “Воєнний хрест”.

Про це повідомила на своїй сторінці депутатка облради Євгенія Бардяк, передає інформаційний ресурс Правда ІФ

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Богдан Павлів є офіцером Збройних Сил України. Чоловік ще з юних років мав потяг до воєнної справи і у період АТО пройшов вишколи Національних дружин та їздив на схід.

Зі самого малечку Богдана підтримувала мати та бабуся, які й зростили хлопця. Школу закінчив у Вербівці, а згодом вступив у Вище професійне училище № 7 міста Калуш. Далі – Прикарпатський національний університет імені Стефаника. Навчався й на військовій кафедрі.

У перші дні повномасштабної війни Богдан Павлів став до лав захисників. На фронті Богдан продовжив вчитися й у грудні 2024 року отримав ступінь магістра зі спеціальності “Історія та археологія”.

Всіляко допомагає воїну з тилу зараз саме його мати Наталія Шек. Вона волонтерить, закуповуючи автомобілі, дрони та інше приладдя за запитами як від свого сина, так і від односельців та захисників із сусідніх сіл.