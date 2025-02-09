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Прикарпаття втратило захисника України Степана Чикулая
Диван на коліщатках в темній вітальні

Прикарпаття втратило захисника України Степана Чикулая

Автор: Петро Якимчук
09/02/2025 16:31
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Трагічна звістка прийшла на Калущину

Очільник Калуша Андрій Найда повідомив про смерть Захисника України, старшого сержанта Степана Чикулая, 1977 року народження, передає Правда ІФ

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На захист України Герой став у березні 2022 року.

Старший сержант Степан ЧИКУЛАЙ самовіддано служив водієм комендантського відділення комендантського взводу однієї з військових частин.

На превеликий жаль, внаслідок ушкоджень, отриманих під час нещасного випадку при неконтрольованій пожежі, серце нашого Захисника перестало битися 5 лютого 2025 року в одному з медичних закладів м. Запоріжжя.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя.

Військовий Степан Чикулай