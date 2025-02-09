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На Калущині перевернулася вантажівка: Постраждалого госпіталізували
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Калущині перевернулася вантажівка: Постраждалого госпіталізували

Автор: Петро Якимчук
09/02/2025 17:03
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Рятувальники деблокували чоловіка з кабіни вантажівки на місці ДТП

Про це передає Правда ІФ з посиланням на Головне управління ДСНС Франківщини

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9 лютого о 14:54 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що на автодорозі сполученням Долина-Хуст, у селі Шевченкове, Вигодської ТГ, Калуського району сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої в автомобілі перебуває затиснута особа.

До місця події виїхали рятувальники міста Долина, котрі за допомогою спеціального інструменту деблокували застиснутого водія з конструкцій кабіни вантажного автомобіля та передали його працівникам швидкої медичної допомоги.