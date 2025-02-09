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На виїзді з Галича трапилося ДТП: Є потерпілі, - очевидці
Диван на коліщатках в темній вітальні

На виїзді з Галича трапилося ДТП: Є потерпілі, – очевидці

Автор: Петро Якимчук
09/02/2025 17:17
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У неділю, 9 лютого, на виїзді з Галича у бік Львова зіштовхнулися мікроавтобус та легковик. Ймовірно, є потерпілі.

Про це Бліц-Інфо повідомили очевидці події, передає Правда ІФ

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На фото можна побачити, що внаслідок зіткнення легковик вилетів з дороги. А мікроавтобус має ушкодження в передній частині. Наразі на місці події працює поліція.

Всі подробиці аварії згодом.