На війні загинув прикарпатець Олег Дутчак

Скорботна звістка прийшла в Коломийську громаду

На війні загинув Олег Дутчак. Трагічну звістку повідомив очільник Коломиї Богдан Станіславський, передає Правда ІФ

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Ще одна сумна новина надійшла до Коломийської громади.

29 січня на Харківщині, під час виконання завдання, загинув житель Раківчика, водій відділення вогневої підтримки першого прикордонного загону Олег Дутчак.

Висловлюю співчуття родині та близьким Олега. Розділяємо з вами це велике горе. Вічна памʼять нашому захиснику, – написав мер

Про час та місце похорону повідомлять додатково.