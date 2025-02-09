В Коломию прямує скорботний кортеж захисника України Івана Федюка

Завтра, 10 лютого, до Коломиї прибуде скорботний кортеж з тілом нашого захисника, оператора БПЛА 91-ї окремої Охтирської бригади підтримки Івана Федюка.
Про це повідомив очільник Коломиї Богдан Станіславський, передає Правда ІФ
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Кортеж прибуде орієнтовно о 10:00 біля вʼїзду в місто з боку Чернівців, далі він прослідує до церкви священномученика Йосафата. Опісля відбудеться скорботна хода центром Коломиї до церкви Архистратига Михаїла.
Парастас відбудеться 10 лютого о 17:00 в с. Жуків (вул. Незалежності, 9).
Чин похорону розпочнеться за цією ж адресою 11 лютого о 12:00.
Він став у лави Сил оборони України у 2022 році, загинув під час виконання бойового завдання 3 лютого цього року на Запорізькому напрямку.
Вічна пам’ять та слава нашому захиснику. Висловлюю співчуття рідним, близьким та всім хто знав Івана.