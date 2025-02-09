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В Калуші попрощаються із захисником України Степаном Чикулаєм
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Калуші попрощаються із захисником України Степаном Чикулаєм

Автор: Петро Якимчук
09/02/2025 19:00
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Прощання з Героєм Степаном Чикулаєм відбудеться у понеділок, 10 лютого

Про це повідомив очільник Калуша Андрій Найда, передає Правда ІФ

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Завтра, 10 лютого, об 11:10 – виїзд траурної колони від Калуської ЦРЛ, яка рухатиметься вулицями міста:

  • Івано-Франківська,
  • Бандери,
  • Грушевського ,
  • Винниченка,
  • пр.Лесі Українки,
  • Б.Хмельницького,
  • Литвина,
  • Молодіжна, 1 (заїзд у двір),
  • Литвина,
  • Січових Стрільців,
  • Євшана,
  • Європейська,
  • ПК “Мінерал”.

Парастас за захисником розпочнеться о 12:00.

Чин похорону розпочнеться о 14:00.

Відправа у церкві Архистратига Михаїла УГКЦ.

Поховають померлого старшого сержанта Степана Чикулая на Алеї Слави міського кладовища.