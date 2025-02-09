В Калуші попрощаються із захисником України Степаном Чикулаєм

Прощання з Героєм Степаном Чикулаєм відбудеться у понеділок, 10 лютого
Про це повідомив очільник Калуша Андрій Найда, передає Правда ІФ
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Завтра, 10 лютого, об 11:10 – виїзд траурної колони від Калуської ЦРЛ, яка рухатиметься вулицями міста:
- Івано-Франківська,
- Бандери,
- Грушевського ,
- Винниченка,
- пр.Лесі Українки,
- Б.Хмельницького,
- Литвина,
- Молодіжна, 1 (заїзд у двір),
- Литвина,
- Січових Стрільців,
- Євшана,
- Європейська,
- ПК “Мінерал”.
Парастас за захисником розпочнеться о 12:00.
Чин похорону розпочнеться о 14:00.
Відправа у церкві Архистратига Михаїла УГКЦ.
Поховають померлого старшого сержанта Степана Чикулая на Алеї Слави міського кладовища.