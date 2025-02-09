У Івано-Франківську планують облаштувати кілька скверів у мікрорайонах, – Марцінків

В Івано-Франківську цього року планують облаштувати два великі парки – на Молодіжній та біля Німецького озера, а також кілька невеликих скверів у різних мікрорайонах міста.

Про це розповів міський голова Руслан Марцінків в етері ТРК “Вежа”, передає правда ІФ з посиланням на Галку

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Парк на Молодіжній та територію біля Німецького озера будуть облаштовувати коштом Європейського Союзу. Крім масштабних проєктів, міська влада планує облаштовувати 2-3 невеликі сквери у мікрорайонах.

“Якщо робимо сквер, наприклад, як на вулиці Федьковича, то називаємо його на честь загиблого Героя Андрія Клюби. Ми радимося з родичами, бо, на жаль, майже у кожному районі міста є хлопець, який загинув на війні”, – додав Марцінків.

Реалізація великих проєктів розпочнеться з парку на Молодіжній, адже грант на нього виграли раніше. Німецьке озеро матиме особливу функцію – його облаштують для реабілітації військових.

“Дуже багато хлопців проходять лікування в обласній лікарні. Тому ми хочемо використовувати цю територію як реабілітаційну зону”, – пояснив міський голова.

Окрім цього, у районі Німецького озера планують розвивати спортивну інфраструктуру.