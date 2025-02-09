10 лютого на Прикарпатті вводять графіки обмеження потужності для бізнесу та промисловості

Понеділок на Прикарпатті розпочнеться з графіків обмежень потужності для бізнесу та промисловості

За вказівкою НЕК «Укренерго», завтра, 10 лютого, на Прикарпатті будуть введені ГОП для промисловості та бізнесу. Графіки обмежень будуть застосовані в повному обсязі (5 черг) з 06:00 до 21:00, передає Правда ІФ з посиланням на телеграм канал Прикарпаттяобленерго

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

У разі змін будемо повідомляти на наших офіційних сторінках:

1. Telegram – https://t.me/prykarpattyaoblenergo_official

2. Viber – https://chats.viber.com/oeifuabot

Нагадуємо також, що графіки обмежень потужності (ГОП) – це документи, в яких є перелік великих споживачів області та потужність, до якої ці підприємства мають знизити своє споживання.