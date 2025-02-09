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В рідному селі поховали прикарпатського військового Юрія Яринського ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

В рідному селі поховали прикарпатського військового Юрія Яринського ФОТО

Автор: Петро Якимчук
09/02/2025 20:15
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Сьогодні, 9 лютого, у селі Стрільче попрощалися та провели в останню дорогу нашого Захисника, Яринського Юрія Петровича, який ризикуючи життям, захищав всіх нас та рідну землю від московської орди.

Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Городенківської міської ради, передає інформаційний ресурс Правда ІФ

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Провести мужнього сина України прийшли священнослужителі, військовослужбовці, керівництво громади, побратими, друзі, найближчі та найрідніші люди.

Сьогодні сумуємо і плачемо усі, бо втратили хороброго та мужнього воїна, який до останнього подиху стояв на захисті рідної землі, – йдеться у повідомленні

Захисник Юрій показав нам приклад справжнього патріота, приклад хоробрості і відваги, він чесно і до кінця виконував свій обов’язок воїна і громадянина, віддавши своє безцінне життя за вільне майбутнє у Незалежній, Богом благословенній Україні. Наш Герой назавжди залишиться у наших серцях!