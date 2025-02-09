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В Рогатині поховали священника, військового капелана Дмитра Бігуна ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Рогатині поховали священника, військового капелана Дмитра Бігуна ФОТО

Автор: Петро Якимчук
09/02/2025 20:51
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7 лютого 2025 року відійшов у вічність митрофорний протоієрей Дмитро Бігун – ревний душпастир, військовий капелан, священнослужитель Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ.

Чин похорону сьогодні, 9 лютого, очолив єпископ-помічник Івано-Франківської Архієпархії УГКЦ владика Микола Семенишин. Разом із численними священниками, парафіянами та рідними вони молитовно провели отця Дмитра Бігуна в останню дорогу.

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Про це повідомив Orest Tretiak, передає Правда ІФ

Похорон отця Дмитра Бігуна в Рогатині

Отець Дмитро присвятив своє життя служінню Богові, людям та Україні. У складні часи війни він став на передову духовного фронту, підтримуючи наших захисників як військовий капелан.

Його невтомна праця, щира віра та жертовна любов до ближніх залишаться у наших серцях.Нехай Всемилостивий Господь прийме його душу у Свої обійми та дарує Царство Небесне.